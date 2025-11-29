Clausuran proyecto inmobiliario por daños en duna costera

Autoridades municipales de Yobaín clausuraron un proyecto inmobiliario en la carretera Chabihau-San Crisanto, por carecer de permisos y generar afectaciones en la duna costera.

Los funcionarios municipales documentaron la existencia de obras sin autorización de construcción y uso de suelo.

El caso reveló nuevos señalamientos sobre presuntas redes de gestión irregular de permisos en la zona costera, situación que también se ha presentado en los puertos de Sisal, Celestún y Progreso.

Sin embargo, la encargada del proyecto, Georgina Cuaik, señaló que la alcaldesa de Sinanché, Abigail Palma Bacelis, le entregó permisos para el desarrollo inmobiliario, aunque los terrenos se encuentran dentro del municipio de Yobaín.

Indicó que la presidenta municipal cobró por ese trámite a pesar de conocer el límite territorial.

Por ello, las autoridades de Yobaín acudieron al predio para colocar sellos de clausura e informar a los responsables sobre las irregularidades.