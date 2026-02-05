Clausuran salón de belleza en Senado tras reapertura

Después de varios años de haberla cerrado, el Senado de la República reabrió en completo sigilo la estética para legisladoras en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes.

Luego de que el semanario Proceso diera a conocer esta información, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos.

Sin embargo, minutos después, personal de resguardo colocó sellos para clausurar ese espacio, sin dar explicación alguna.

Laura Itzel Castillo aseguró ante los medios de comunicación que los servicios no son gratuitos ni cubiertos por el Senado. “Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de estas cosas”, subrayó.

Este local fue cerrado en 2018 con la llegada de la 4T, cuyos senadores consideraron que contar con un salón de belleza dentro del inmueble era superfluo, innecesario, ostentoso y contrario a los principios de austeridad.

El establecimiento es utilizado principalmente por las senadoras de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.