Claves para evitar caer en una estafa al rentar

Un nuevo año comienza y, con ello, cientos de personas se alistan para buscar, ya sea en las calles o en redes sociales, opciones para rentar un departamento o casa para vivir. En este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de un fraude inmobiliario.

Las estafas suelen operar mediante publicaciones en redes sociales que exhiben inmuebles a precios “considerablemente bajos”.

Una vez que la gente muestra interés, el contacto se traslada a aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, donde mediante identificaciones falsas y contratos apócrifos solicitan depósitos adelantados.

La SSPC pone a disposición de los ciudadanos interesados en rentar una vivienda, algunas recomendaciones para no caer en fraudes:

Verificar la identidad del arrendador y solicitar una identificación oficial, donde el nombre coincida con los documentos de la escritura o el registro público.

Comprobar que la propiedad esté registrada a nombre del anunciante en el Registro Público de la Propiedad, solicitando documentos que lo acrediten.

Realizar una visita presencial o una videollamada en vivo si no existe la posibilidad de acudir a la propiedad, donde se muestre toda la estancia y vistas exteriores.

Desconfiar de precios “sospechosamente bajos”, ya que las ofertas inferiores al promedio del mercado suelen ser una señal de alerta de fraude.

Evitar dar pagos por adelantado sin la firma de un contrato de arrendamiento que especifique condiciones claras.