Clima estable y caluroso en la mayor parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, además, estas condiciones limitarán la dispersión de contaminantes en el aire.

Respecto a las lluvias, el organismo prevé chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, asociados al ingreso del frente frío número 34. Asimismo, el ingreso de humedad de ambos océanos podría generar lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

En cuanto a viento, se pronostican rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Sinaloa. Habrá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.