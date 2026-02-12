﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Clima estable y caluroso en la mayor parte del país

Febrero 12 del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del país, además, estas condiciones limitarán la dispersión de contaminantes en el aire.

Respecto a las lluvias, el organismo prevé chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, asociados al ingreso del frente frío número 34. Asimismo, el ingreso de humedad de ambos océanos podría generar lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

En cuanto a viento, se pronostican rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Sinaloa. Habrá viento de componente norte de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

﻿