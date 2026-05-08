Clouthier renuncia al IMME; buscará la gubernatura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Tatiana Clouthier presentó su renuncia al Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior (IMME), para competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027.

En su conferencia mañanera, la mandataria aseguró que Clouthier hizo “un extraordinario trabajo” de vinculación, principalmente de los connacionales en Estados Unidos.

“Ella quiere ir a trabajar a Nuevo León”, dijo al recordar que pidió a las personas funcionarias que renuncien si tienen otras aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027.

“Es muy especial Tatiana, en el buen sentido. Es una mujer extraordinaria, la verdad”, expresó.

Tatiana Clouthier duró apenas un año con dos meses en el Instituto de los Mexicanos y las Mexicanas en el Exterior, y desde hace varias semanas comenzó a viajar a Nuevo León para posicionarse rumbo a la gubernatura.

Sacar del cochinero NL

Por su parte, a través de sus redes sociales, Tatiana Clouthier agradeció a la presidenta Sheinbaum por permitirle encabezar el IMME y aseguró que nunca se ha llevado un peso que no le corresponde.

“El día de hoy he tomado una decisión importante y así se lo he comunicado (a la presidenta) para irme de lleno a Nuevo León. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Nuevo León necesita limpieza, necesita que saquemos el cochinero que tenemos ahí y que empecemos a trabajar y para ello quiero coordinar los esfuerzos de la 4T en el estado”, declaró.

Aseguró que conoce a Nuevo León: “Le he dado vuelta una y otra vez. Debo reconocer y recalcar que la cercanía con el pueblo de Nuevo León ha sido uno de los distintivos grandes, así como la honestidad y los resultados”.

“Nunca me he llevado un peso que no me corresponda”, dijo Clouthier al señalar que el dinero público debe servir a la ciudadanía.