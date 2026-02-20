CNBV alerta por intentos de fraude en redes sociales

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) alertó sobre la circulación de publicaciones y mensajes en redes sociales que suplantan su identidad institucional para ofertar supuestos cursos para “aprender a invertir” y que incluso prometen “altos rendimientos garantizados”.

De acuerdo con el organismo regulador, se trata de información falsa difundida por defraudadores que utilizan logotipos oficiales, nombres de funcionarios y un lenguaje similar al institucional para dar apariencia de legitimidad.

En las imágenes detectadas se promocionan cursos presuntamente organizados por la CNBV y la Bolsa Mexicana de Valores, con la promesa de capacitación gratuita y resultados financieros asegurados.

La CNBV precisó que no promueve cursos de inversión con promesas de rendimientos garantizados, ni solicita información personal o financiera a través de enlaces externos, formularios no oficiales o mensajes en redes sociales.

En ese sentido, subrayó que cualquier oferta que utilice su nombre para captar datos o recursos debe considerarse sospechosa.