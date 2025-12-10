CNDH anuncia instalación de módulos en el AICM

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) acordaron la instalación de módulos de atención al público en las Terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino, para brindar orientación y atención preventiva a usuarios y fortalecer la acción temprana y accesibilidad a los servicios de la Comisión.

En un comunicado, el organismo que dirige Rosario Piedra dijo que se busca un trato digno, sensible, intercultural y respetuoso a los usuarios, el personal y la ciudadanía.

“Esto adquiere relevancia ante la proximidad de la Copa Mundial de Futbol 2026, que incrementará significativamente la movilidad aérea nacional e internacional, necesario contar con mecanismos en materia de atención en derechos humanos”, señaló.

Piedra consideró que el convenio expresa una convicción institucional clara y compartida: la defensa de los derechos humanos.

“Esto se manifiesta y perfecciona en la cercanía con personas, incidiendo en los espacios donde viven, transitan y enfrentan situaciones que pueden afectar su dignidad. Los aeropuertos son espacios de encuentro y movilidad en los que convergen diversas realidades que demandan una actuación institucional cercana y muy sensible”, mencionó.

Presencia constante

La instalación de módulos de atención, dijo, permitirá que la Comisión esté presente cuando más se necesita, ofreciendo orientación, escucha y acompañamiento. Este esfuerzo impulsa una nueva visión de esta institución, que privilegia la prevención y gestión oportuna y expedita frente a las violaciones a los derechos humanos.

Una de las mejores prácticas del servicio público es atender de manera expedita a la ciudadanía y privilegiar la información oportuna, el trato digno y el acceso efectivo a mecanismos de protección, particularmente en contextos de alta movilidad nacional e internacional, precisó el director general del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, expresó que es “un verdadero honor integrarnos al esfuerzo de una institución que tiene el trabajo más loable de toda la administración pública federal, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.