CNDH cerró recomendación sin verificar su impacto

A casi 14 años de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó violaciones a los derechos de 15 niñas y niños víctimas de violencia sexual en el jardín de niños “Maestro Andrés Oscoy Rodríguez”, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) cuestionó el cierre de la recomendación 76/2012 al considerar que no se verificó si las medidas ordenadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) son efectivas para evitar la repetición de estos casos.

La organización recordó en un comunicado que entre 2010 y 2011 diversos servidores públicos del plantel, ubicado en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, cometieron actos de violencia sexual contra menores en edad preescolar.

Sin embargo, la ODI señaló que en abril de 2026 la CNDH emitió un acuerdo de conclusión de la recomendación al considerar que la SEP había cumplido con las medidas ordenadas.

De acuerdo con la organización, aunque la dependencia presentó documentación para acreditar acciones relacionadas con el cumplimiento, la CNDH no verificó si estas alcanzaron el objetivo de prevenir la repetición de actos de violencia sexual en entornos escolares.