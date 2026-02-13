CNDH dirige recomendación por muerte de paciente

Debido a la mala atención médica que recibió una persona privada de la libertad, lo que derivó en su fallecimiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS).

Mediante un comunicado, la CNDH afirmó que constató omisiones en la atención médica brindada a una persona en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14 “CPS Durango”, quien padecía cáncer terminal y falleció.

Tras una investigación del caso, se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la vida y a la muerte digna, en agravio de la víctima; así como al derecho de acceso a la información en materia de salud, en su perjuicio y el de tres personas más.

Queja

En septiembre de 2022, la CNDH atendió la queja presentada por una persona, que indicó que la víctima fue diagnosticada en marzo de 2020 como portadora de una bacteria y, a pesar de ello, no recibió atención adecuada, lo cual complicó su salud y derivó en un cáncer gástrico.

Ante la deficiente atención recibida en el centro penitenciario, tuvo que ser un médico particular quien emitió el diagnóstico sobre su padecimiento gastrointestinal y, aún cuando fue atendido en el área médica del Cefereso por cinco médicos penitenciarios, se le proporcionó un manejo clínico inadecuado.

Por ello, la Comisión Nacional solicitó al titular del OADPRS asegurar que las personas víctimas indirectas puedan tener acceso a la reparación integral del daño ocasionado; además de otorgarles atención psicológica y/o tanatológica, en caso de requerirse.