CNDH emite recomendación a unidad médica de Pemex

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida a Petróleos Mexicanos (Pemex), tras acreditar violaciones a los derechos humanos de una mujer y su bebé, quienes fueron víctimas de violencia obstétrica durante la atención médica recibida en dos unidades de salud de la empresa productiva del Estado.

De acuerdo con el organismo nacional, la víctima acudió el 3 de agosto de 2024 al Consultorio Reforma, en Chiapas, cuando cursaba un embarazo de alto riesgo. Debido a que en el lugar no había personal capacitado para atender partos, fue trasladada en ambulancia al hospital regional de Villahermosa, Tabasco, donde la atención se retrasó y su hijo nació ocho horas después de que se le rompió la fuente, situación que puso en riesgo la vida de ambos.

En un comunicado, la Comisión Nacional expresó que la investigación de la CNDH determinó que el personal médico no tomó en consideración los múltiples factores de riesgo del embarazo, omitió brindar información suficiente sobre posibles malformaciones o alteraciones cromosómicas del feto y proporcionó una atención inadecuada, caracterizada por omisiones en los cuidados médicos y un trato deshumanizado.

Además, documentó que la mujer fue sometida a procedimientos para inducir el trabajo de parto sin contar con información adecuada y que posteriormente se le practicó una cesárea debido a que el feto presentaba pérdida del ritmo cardiaco.

Tras analizar el caso, la CNDH concluyó que existió violencia obstétrica y recordó que en septiembre de 2025 propuso una conciliación a Pemex, la cual no fue aceptada por la institución, por lo que decidió emitir la recomendación.