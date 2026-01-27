CNDH ignora a madres buscadoras: oposición

Congresistas de oposición arremetieron contra Rosario Piedra Ibarra y la acusaron de encabezar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subordinada al poder y al gobierno, de maquillar cifras, y de ser omisa en la defensa de actos de violencia, desapariciones forzadas y censura a la libertad de expresión.

Lo anterior ocurrió durante la presentación del informe anual 2025, en sesión del pleno de la Comisión Permanente, donde Piedra Ibarra aseguró que la comisión es autónoma y señaló a legisladores del PRI, PAN y MC de querer desvirtuar su trabajo.

En su turno, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que la CNDH “es una institución que prioriza una narrativa de defensa de un gobierno por encima de la verdad que las víctimas llevan años exigiendo”.

En tanto que la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), agregó: “Lo que hoy estamos cuestionando es el desempeño de la titular, la falta de resultados, los silencios, las omisiones y la falta de autonomía”.

La comisionada presidenta de la CNDH reconoció que trabaja con el Estado, pero aseguró que el organismo a su cargo es independiente, y sostuvo que los opositores buscan desvirtuar su trabajo.

“Estar del lado de las víctimas implica un trabajo de Estado, un esfuerzo común y coordinado, y eso es lo que hemos hecho nosotros. No tenemos necesidad de generar percepciones para simular que somos autónomos; lo somos y lo digo con la frente en alto respondiéndole a las y los ciudadanos”, declaró.

La ombudsperson dijo que como parte de los avances, han trabajado para erradicar prácticas de corrupción, nepotismo, y amiguismo. Destacó la reducción en 2025 del 80 % en la partida de eventos oficiales. Puntualizó que las quejas diarias pasaron de 13 en 1991 a 204, “es decir, más de 1412 % que hace 34 años, lo que da muestra de la magnitud del trabajo y del acercamiento