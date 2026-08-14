CNTE acuerda con CSP 1300 nuevas plazas en Oaxaca

Casi cuatro horas después de haber entrado a Palacio Nacional a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alcanzó más de mil 300 plazas nuevas en Oaxaca.

La secretaria general de esta sección, Yenny Pérez, declaró que avanzaron en temas como contratación, recategorización y uniformes escolares.

“Hay un número de más de mil 300 plazas nuevas. Habría que caracterizar que eso es precisamente el recurso que se logró desde el proceso de la lucha de la jornada anterior, no en esta”, dijo al referir que sigue pendiente un “rezago” en contrataciones.

Reconoció que era importante esta mesa con la mandataria federal, pues no avanzaban algunos temas. “La presencia de la presidenta reafirma que hay acuerdos que se tomaron y no se concluyeron”.

Una buena reunión: Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, expresó que fue “una muy buena reunión y muy ordenada”, en la cual se acordaron uniformes para preescolar, primaria y secundaria, así como nuevas plazas, aunque no precisó cuántas.

Delgado refirió que también se le informó a la Sección 22 de los procedimientos para la ampliación de todos los servicios educativos.

También se va a establecer una mesa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de garantizar que todas las escuelas de Oaxaca tengan servicio eléctrico.

Además, en la mesa de los docentes con Sheinbaum se revisó el tema de los maestros que han sido encarcelados en jornadas de protesta.

“Se les dio un informe muy puntual de los avances, hay muy buenas noticias para los niños, para las niñas de Oaxaca”, dijo al destacar que se les informó a los docentes que la Beca Rita Cetina ya se distribuyó en todo el estado para beneficiar a 372 mil alumnos en primaria, sumados 197 mil en secundaria y 148 mil que tienen la beca Benito Juárez.