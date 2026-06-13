CNTE critica consulta a maestros “escuela por escuela”

Después del anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de plantear sus propuestas a docentes escuela por escuela, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) manifestó que espera que se dé el tiempo de visitar las más de 200 mil escuelas de todo el país y reprochó que la mandataria federal se reúna con empresarios, banqueros y hasta grupos de k-pop como BTS.

“Aquí la esperamos con gusto platicamos con la presidenta uno por uno, dice que escuela por escuela, son 242 mil escuelas en el país, entonces ojalá se dé el tiempo porque resulta que se reúne con todo el mundo, los banqueros, este grupo asiático (BTS), al presidente de la FIFA, pero no atiende a los padres de los 43, maestros o campesinos”, declaró Pedro Hernández.

El dirigente de la Sección 9 de dicha Coordinadora rechazó las acusaciones de la titular del ejecutivo federal de que “las cúpulas sindicales no bajan la información a cada maestro” y que las reuniones entre los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob), Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no han llevado a nada.

“Es público, lo hacemos en los mítines, lo hacemos en nuestras reuniones”, refirió.

Tras pintas en la SEP, termina movilizaciones

Y después de bloquear Avenida Paseo de la Reforma, Juárez y Bucareli por cinco horas, integrantes de la CNTE acordaron acabar las actividades de su doceavo día de huelga nacional y reunirse este sábado 13 de junio a las 12:00 horas con el objetivo de definir si continúan su plantón en la Ciudad de México.

Luego de marchar hacia la Dirección de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en Isabel La Católica No.165 y no ser recibidos por autoridades educativas de la Ciudad de México ni por el secretario de educación pública, Mario Delgado Carrillo; maestros de las secciones 9, 10 y 11 acordaron a mano alzada dejar el edificio —no sin antes dejar algunas pintas en las puertas principales— y dirigirse hacia sus campamentos.