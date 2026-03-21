CNTE levanta paro y abandona Zócalo

Tras movilizarse en diferentes instituciones financieras, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) terminaron el paro de 72 horas convocado en 22 estados, así como el plantón que mantenían desde el miércoles pasado en el Zócalo de la Ciudad de México.

Desde las 15:00 horas de ayer viernes, el gremio magisterial comenzó a desmontar las casas de campaña que instalaron en la plancha del Zócalo para dar por concluidas sus actividades en el marco del rechazo a la reforma de la Ley del Issste.

Sin embargo, se tenía previsto que a las 14:00 horas llevarían a cabo la última marcha desde el Ángel de la Independencia, misma que no tuvo la convocatoria esperada. Maestros de distintas secciones se concentraron en Paseo de la Reforma para protestar en instituciones financieras como MetLife, Banorte, Profuturo, Inbursa, Banamex y Sura.

El miércoles pasado, la jornada de protesta comenzó con una conferencia de prensa donde advirtieron que de no ser cumplidas sus demandas evitarían la inauguración de la Copa Mundial de Futbol.

También se manifestaron en la nueva embajada de Estados Unidos y bloquearon Paseo de la Reforma con cruce en Bucareli para presionar a la presidenta y concretar una reunión presencial con secretarios generales de todas las secciones.

Finalmente, desde las 9:00 horas de este viernes, grupos de maestros bloquearon los accesos a instalaciones de aseguradoras y lanzaron las consignas: “La CNTE vive, la lucha sigue” y “el paro, el paro, es culpa del Estado”.