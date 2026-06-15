CNTE mantiene huelga nacional y plantón en Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó durante la madrugada de ayer domingo continuar con la huelga nacional, fortalecer el plantón instalado en las inmediaciones del Zócalo capitalino y mantener su jornada de movilizaciones hasta obtener una respuesta a sus principales demandas, entre ellas una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

La decisión fue tomada por unanimidad durante la Asamblea Nacional Representativa (ANR), celebrada en las instalaciones de la Sección 9 de la Ciudad de México, donde los contingentes de la CNTE evaluaron los resultados de las mesas de negociación sostenidas con funcionarios del Gobierno Federal.

Al término de la reunión, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) difundió un mensaje dirigido al magisterio guerrerense para convocarlo a reforzar la presencia de docentes en la capital del país.

En un pronunciamiento transmitido a través de las plataformas de la Ceteg, dirigentes de Guerrero informaron que la decisión de mantener el movimiento se tomó debido a que las propuestas presentadas por las autoridades federales en materia de reforma educativa y pensiones fueron consideradas insuficientes.

Campaña de desprestigio

Asimismo, acusaron que la CNTE enfrenta una campaña de desprestigio y reiteraron su rechazo a cualquier intento de criminalizar las protestas magisteriales.

“Tenemos que dar la lucha en las calles ante la ola de desprestigio que vivimos como Coordinadora Nacional y fortalecer la unidad de las secciones. Basta de criminalización de nuestra protesta social”, afirmaron.

También llamaron a mantener la unidad del movimiento y a reforzar la participación en la huelga nacional, al considerar que la presión en las calles será determinante para lograr una respuesta favorable del Gobierno Federal.