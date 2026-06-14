CNTE mantiene plantón en el centro de la CDMX

Después de 13 días de huelga, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene su plantón. Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, continúan en espera de la resolución de la Asamblea Nacional Representativa, en la cual definirán si permanecen o se retiran a sus entidades federativas.

Acusan cerrazón de gobierno

Durante un posicionamiento político realizado ayer al término de una actividad en avenida Revolución, los secretarios generales de la CNTE acusaron al gobierno federal de mantener una actitud de cerrazón frente a las exigencias del magisterio y advirtieron que podrían endurecer las movilizaciones si no existe una negociación efectiva.

Los dirigentes señalaron que pese al discurso de transformación impulsado por la administración federal, no se observa voluntad para resolver las demandas históricas del movimiento, entre ellas la abrogación de la Ley del Issste de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales y el regreso a un régimen solidario de pensiones.

Los dirigentes rechazaron además los señalamientos que buscan vincular a la coordinadora con grupos de ultraderecha y defendieron el carácter pacífico de las acciones emprendidas por el movimiento.

La CNTE reiteró que las propuestas presentadas por el gobierno federal en las mesas de diálogo no atienden el fondo de sus demandas, pues mantienen intacto el sistema de Afores y de cuentas individuales contemplado en la Ley del Issste de 2007.

En principales calles continúan bloqueos

Maestros refirieron que el paro sigue indefinido luego de dos semanas de bloqueos en las principales calles de la capital, concentraciones en avenida Paseo de la Reforma, Bucareli y avenida Tlalpan, así como amenazas al gobierno de Claudia Sheinbaum de no desistir hasta acordar una reunión presencial con la mandataria.

Los maestros continúan con el bloqueo de dichas calles, mientras esperan sentados, platicando o comiendo, la resolución de sus líderes sindicales durante la asamblea.

Por su parte, líderes sindicales han resaltado la necesidad de la jubilación por años de servicio —28 años para mujeres y 30 para hombres—, el incremento salarial del 100 % directo al sueldo base, la homologación de prestaciones, así como la eliminación del sistema de cuentas individuales y del cálculo de pensiones en Unidad de Medida y Actualización (UMAs).

Por otra parte, locatarios del Centro Histórico se dicen hartos de la presencia del magisterio, pues sus ventas han bajado.