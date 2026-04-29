CNTE, por definir si realizará paro nacional

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que el próximo 16 de mayo definirá la fecha de estallamiento de un paro nacional, como parte de su ruta de movilización hacia el Mundial de Futbol 2026, en un contexto de falta de respuesta del Gobierno Federal a sus principales demandas en materia laboral, educativa, salarial y de seguridad social.

En conferencia de prensa, el secretario general de la Sección 9 Democrática, Pedro Hernández, fijó la postura del magisterio respecto al Mundial y sostuvo que el movimiento no se opone a la afición ni al deporte, sino a las condiciones sociales y económicas que rodean la organización del evento.

“No estamos en contra de la afición, no estamos en contra del deporte, no estamos en contra de que nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes tengan una vida sana. Estamos en contra de un mundial que le quita el agua a las personas que viven alrededor del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte. Estamos en contra de la gentrificación que está significando este mundial, señaló.

Realizará asamblea el 16 de mayo

Hernández afirmó que la CNTE ha sostenido diversas jornadas de movilización sin obtener respuestas de fondo a sus demandas. “La CNTE tiene vigencia y diseña la ruta de movilización, y nos hemos movilizado el año pasado con la huelga nacional, después del paro de 24, 48 y 72 horas, y no encontramos alguna respuesta”, dijo, al insistir en que el magisterio ha optado por distintas formas de presión ante la ausencia de acuerdos con el Gobierno Federal.

El dirigente explicó que la definición del paro nacional no es una decisión cerrada, sino parte de un proceso interno de consulta con las bases, que será formalizado en la Asamblea Nacional Representativa del 16 de mayo.