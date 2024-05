En el marco del Día del Maestro, cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon de las inmediaciones del metro San Cosme rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde instalaron un plantón indefinido.

Pedro Hernández Morales, dirigente del magisterio disidente de la Sección 9 en la Ciudad de México, señaló que el 10 % de aumento salarial que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera significa “sólo unos cuántos pesos más”.

“Nosotros hemos pedido más del 30 % de nuestro salario y en este sexenio no hay un incremento mayor. Todavía no se ha planteado si el aumento es en salario base o en prestaciones. Nos parece que es una burla, en el sentido de no aclarar, en decir que vamos a ganar 17 mil 700 pesos, cuando eso está muy lejano de lo que ganamos actualmente en una plaza inicial, nos tendrá que dar una explicación y escuchar nuestros planteamientos y demandas”. Aseveró en conferencia de prensa en el inicio de la marcha acompañado de otros dirigentes sindicales.