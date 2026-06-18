CNTE y Segob retoman mesa de diálogo

Antes de entrar a otra mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación (Segob), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó que tengan algún financiamiento para sus movilizaciones.

“No nos está financiando alguien, están delirando si piensan que nos están financiando”, dijo Isael González, líder magisterial de Chiapas. Negó que la Coordinadora haya tenido alguna “alianza electoral” con Morena. “Si el gobierno quiso utilizar a la CNTE, es otra cosa”.

Además, las secciones de la CNTE exigieron la renuncia de funcionarios del gobierno capitalino o del gobierno federal, tras las agresiones recibidas contra la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y de Chiapas, en su intento de llegar al estadio Ciudad de México en el marco de los partidos por la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

Al aseverar que no han roto el diálogo, los y las integrantes del magisterio disidente acusaron “hostigamiento” en su movilización de este miércoles 17 se junio, con helicópteros.

Por lo anterior, los representantes de la CNTE denunciaron que las autoridades federales y locales los han reprimido y hostigado para detener sus movilizaciones para exigir la abrogación de la ley del Issste del 2007.

Elvira Veleces, líder de la Ceteg, acusó que las autoridades destruyeron su teléfono cuando fue retenida al sur de la Ciudad de México.

Y Yenny Pérez Martínez, representante de la Sección 22 Oaxaca, afirmó que todos los representantes de la a Coordinadora han sido acosados, y que los maestros de la Ceteg hoy fueron reprimidos en Acoxpa.

Al grito de “¡Solución, solución, no queremos represión!”, los líderes de las secciones de la CNTE entraron a la Secretaría de Gobernación para otra reunión con autoridades federales.

“¡Claudia, nos vemos, a Guadalajara llegaremos!”, advirtieron también por los partidos y actividades del Mundial en esa ciudad de Jalisco.