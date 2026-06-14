Cocodrilo mata a perro en Dzilam de Bravo

Momentos de tensión se registraron en el puerto de Abrigo de Dzilam de Bravo, luego de que un cocodrilo atacó y mató a un perro.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió cuando el reptil salió repentinamente del agua y atrapó al can.

Aunque el animal logró soltarse en un intento desesperado por escapar, las heridas sufridas fueron demasiado graves y terminó muriendo sobre la carretera.

Personas que presenciaron la escena actuaron de inmediato para ahuyentar al cocodrilo, logrando que regresara al mar.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y retiraron el cuerpo del perro.

Tras lo ocurrido, pescadores y vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la presencia constante de este tipo de reptiles en un área donde todos los días trabajan decenas de personas.