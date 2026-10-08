Coincide CSP con AMLO sobre acciones de EE. UU.

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo coincidió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en que diversas acciones de Estados Unidos (EE. UU.) hacia México han sido injerencistas, aunque señaló que, a diferencia de su antecesor, debe cuidar la relación diplomática con ese país.

Al ser cuestionada sobre los señalamientos que López Obrador hace en su nuevo libro “Pueblo”, respecto a la actuación de agencias estadounidenses en México, las acusaciones contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, Sheinbaum Pardo reconoció que comparte la postura de que ha existido intromisión de EUA en asuntos nacionales.

“Yo lo he planteado en muchas ocasiones, que considero que muchas de las acciones que se han tomado son injerencistas”, afirmó.

La presidenta señaló que incluso ha expresado esta posición públicamente y recordó que lo hizo ante el pueblo de México durante un acto en el Monumento a la Revolución.

Sin embargo, la dirigente subrayó que debe mantener una posición institucional y cuidar la relación con el país vecino del norte.

Cuida relación diplomática con EUA

Sobre el capítulo de “Pueblo” en el que López Obrador aborda la captura de “El Mayo” Zambada, la mandataria consideró que vale la pena leer la interpretación que hace el expresidente sobre la operación realizada en EE. UU.

“Es muy interesante esta página donde habla de la captura del ‘Mayo’ Zambada. Muy interesante la interpretación que hace el presidente López Obrador. Vale la pena leerlo”, señaló.

Señala a agencias estadounidenses y crimen organizado

En cuanto a los señalamientos del exmandatario sobre la comunicación que habrían mantenido agencias estadounidenses con integrantes del entorno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la titular del Ejecutivo Federal pidió diferenciar los hechos comprobables de las interpretaciones que se hagan a partir de ellos.

Explicó que López Obrador no afirma directamente que hubiera agentes estadounidenses encubiertos negociando con los hijos del capo, sino que refiere que existió comunicación.

Como ejemplo de hechos documentados, mencionó que integrantes de la familia de uno de los hijos de “El Chapo” fueron recibidos por autoridades estadounidenses en la frontera.

Sheinbaum también sostuvo que existen documentos desclasificados de agencias extranjeras que muestran intervenciones en asuntos mexicanos. Puso como ejemplo información recientemente difundida sobre la participación de una agencia estadounidense en el movimiento estudiantil de 1968.

Destaca inversión histórica

En otro tema, Claudia Sheinbaum puntualizó que el primer objetivo del sexenio es avanzar en la soberanía energética, al producir la energía que consume el país; el segundo, la sustentabilidad; tercero, la justicia social -con la meta de que el 99.9 por ciento de las comunidades que hoy no tienen luz, tengan electricidad-; y cuarto, garantizar el desarrollo nacional.

Felicita al partido guinda por los años de su fundación

Y a 15 años de la fundación de Morena, la mandataria Federal rechazó un desgaste del movimiento y reiteró el llamado a “no mentir, no robar y no traicionar”.

También fue cuestionada si veía señales del “agotamiento del movimiento”.

“No, es aniversario de Morena, me siento muy orgullosa de pertenecer a ese movimiento. Desde el gobierno llevamos a cabo los principios y la visión del humanismo mexicano (…)”, expresó.

Además, celebró que se haya aprobado la reforma contra el nepotismo a partir del 2030 y la reforma al Poder Judicial para elegir a jueces y ministros por voto popular, pues aseguró que los nombramientos y sucesiones familiares le hacen mucho daño al país.

“Yo pienso que el nepotismo le hace mucho daño al país, le hizo, ya en la Corte ya no está afortunadamente, que era el poder en donde más nepotismo había de todos”, expresó luego de que se le cuestionara sobre un caso de presunto favoritismo en cargos municipales del Estado de México.

Niega que la Corte resuelva a favor de empresarios

Así también, afirmó que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por ministros elegidos por voto popular, no resuelve a favor de empresarios como Víctor Manuel Velázquez, director de Cooperativa La Cruz Azul, luego de librar una deuda de más de mil millones de pesos.

“Que yo sepa, no ha habido ninguna resolución vinculada con algún vínculo personal en la Corte, no tenemos y estamos revisando, incluso las resoluciones de la Corte, pero no ha habido ninguna. Han actuado conforme su criterio de evaluación de la Constitución”, indicó la mandataria.

En otro tema, la presidenta señaló que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si existe alguna relación entre Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los empresarios Jorge Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio, cercanos a Andrés Manuel López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador.