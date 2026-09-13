Coinciden Musk y Altman con ralentizar desarrollo de la IA

Elon Musk y Sam Altman, número uno de OpenAI, compartieron el llamamiento de Dario Amodei, jefe de Anthropic, sobre la desaceleración del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

“Darío tiene razón”, escribió en la red social X el dueño de SpaceX. “Estoy de acuerdo con Dario en la necesidad de gestionar los ritmos de desarrollo de las tecnologías de frontera. Ha sido uno de los temas centrales de las discusiones que hemos tenido en OpenAI en las últimas semanas”, escribió Altman, también en X.

“La idea de utilizar evaluadores independientes con niveles de acceso comparables a los de los empleados es excelente; adoptaremos la misma estrategia. Pronto más noticias para compartir”.