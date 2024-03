Coinciden Xo´chitl y AMLO contra ley SB4

La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su respaldo a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no aceptar la deportación a México de migrantes que intentan entrar a Estados Unidos por la frontera entre nuestro país y Texas, ante entrada en vigor y después suspensión de la ley SB4.

“Me parece que es un buen posicionamiento, me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va, entonces creo que está bien. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque, pues no se vale el trato que le están dando a los migrantes”, expresó en entrevista.

La abanderada presidencial de la oposición celebró que se haya suspendido la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas, que criminaliza y persigue a los migrantes, pues dijo, es un tema muy delicado.

Por otra parte, ante empresarios del autotransporte que han padecido el incremento en los asaltos en carreteras, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió a darle la máxima importancia y prioridad al tema de la seguridad, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de junio.