Coincidencia fatal: Chapo y Oseguera caen en misma fecha

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, se da en una fecha simbólica para la organización criminal sinaloense, pues recuerda la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el hombre más buscado dentro y fuera de México, un 22 de febrero, pero de 2014, como producto de una operación en la que se trabajó durante varios meses.

Luego de 13 años de persecución por parte de las autoridades mexicanas, en un operativo de precisión de la Secretaría de Marina (Semar) en Mazatlán, Sinaloa, Guzmán López fue detenido y trasladado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Fue alrededor de las 10:00 horas que una alerta noticiosa de la agencia Associated Press anunció que un alto funcionario de Estados Unidos confirmaba el arresto del líder del Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, hubo varios momentos en los que Guzmán Loera pudo haber sido detenido, pero se mantuvo la prudencia para evitar realizar la aprehensión en lugares donde ciudadanos pudieron haber salido afectados.

Asimismo, detallo que en paralelo a la captura de “El Chapo” se detuvo a 13 personas y se decomisaron 97 armas largas y 36 cortas, dos lanzagranadas, un lanzacohetes, 43 vehículos, entre ellos 19 blindados, 16 casas y cuatro ranchos.