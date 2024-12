Colaboramos, nunca nos subordinamos: Sheinbaum

Desde Mazatlán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que lo más importante para el Gobierno de México es construir la seguridad y la paz en Sinaloa y en todo el país con coordinación y con colaboración con Estados Unidos, pero sin injerencismos.

“Lo dije en la carta que escribí al presidente Donald Trump que va a tomar posesión en enero del próximo año: allá se consume la droga, principalmente; de allá vienen las armas; y aquí, ponemos las vidas. Eso no. Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, destacó.

Puntualizó que en México se implementa la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene como eje principal la atención a las causas, para evitar que los jóvenes se acerquen a grupos delictivos y asimismo se fortalece la cero impunidad.

“Lo más importante para nosotros es construir la paz en todo el país y también en Sinaloa. Que sepan las y los sinaloenses, el gobernador, que nunca los vamos a dejar solos; que aquí está la presidenta, que aquí está su equipo para proteger siempre al pueblo de Sinaloa; que coordinándonos, que trabajando conjuntamente, estoy segura que vamos a seguir construyendo la paz”, aseveró.

Resaltó que en Sinaloa han acudido a fortalecer la coordinación con el gobierno estatal, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Además, de que hay un nuevo secretario de Seguridad en la entidad, el general Óscar Rentería Schazarino quien tiene el objetivo de seguir construyendo la seguridad y la paz.

Ante las y los sinaloenses, resaltó la importancia de defender la biodiversidad del maíz criollo de México y reiteró que trabajará junto al Congreso para dar paso a una reforma constitucional que prohíba la siembra de maíz transgénico en el país, esto luego de la resolución del panel del T-MEC sobre las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado.

Informó que en coordinación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se definieron acciones prioritarias para el estado: la construcción de un nuevo Hospital del IMSS en Culiacán; la tecnificación de 52 mil hectáreas (ha) de riego como parte del Plan Nacional Hídrico y obras de movilidad en distintas ciudades del estado.

Guardia Nacional blinda evento en Sinaloa

En medio de la violencia que vive el estado, el evento que encabezó este domingo la presidenta fue blindado por elementos de la Guardia Nacional.

El Universal pudo constatar la revisión de asistentes que acuden al Centro Deportivo Benito Juárez, lugar donde estaría también el gobernador Rubén Rocha, además el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Al ingresar al deportivo, los elementos de la Guardia Nacional revisaron a todos los asistentes, principalmente objetos personales como bolsas y mochilas.

Los elementos de seguridad de la GN no son los únicos que revisan a los asistentes, sino también jóvenes que se identifican del Gobierno Federal. Mientras que en las calles aledañas estaba policía estatal con armas largas y convoyes de la Guardia Nacional realizando patrullaje.

“Es una revisión preventiva por el evento”, se les avisa a los asistentes antes de que los elementos abran las mochilas o inspeccionen los objetos personales.

Cabe mencionar que, durante la gira de este fin de semana de la Presidenta de la República, no se realizó ninguna inspección donde se revisara a la ciudadanía que acudía a sus eventos públicos.