Colaboran en investigación contra huachicol fiscal

La Secretaría de Energía (Sener) está fortaleciendo las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir el contrabando de combustibles, también llamado huachicol fiscal.

“Desde nuestra atribución nosotros estamos trabajando para proporcionar la información y los elementos de solidez que permitan la instalación o la integración de carpetas mucho más fuertes para poder combatir el ilícito de manera profunda en términos generales.

“Pero también estamos trabajando en lo que nos corresponde que es la trazabilidad de toda la cadena de valor en términos de combatir este importante acto ilícito“, indicó Luz Elena González, titular de la Sener.

En su comparecencia en el Senado de la República, explicó que con la modificación de la normatividad fue posible incluir la obligatoriedad en la trazabilidad de cada tramo de la cadena de valor del transporte de hidrocarburos.

“Esto va a permitir también poder atajar estas conductas y poder tener información que permita integrar de mejor manera estos expedientes», aseguró la funcionaría al ser cuestionada por senadores de oposición.

González Escobar refirió que también se ha hecho un trabajo importante en la inspección de los sitios de almacenamiento y añadió que ese trabajo se ha hecho de la mano con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“Hemos hecho un trabajo muy importante con todo el sector gasolinero que va ligado al tema de los precios, del acuerdo que hicimos para mantener el precio de la gasolina de manera estable, para que la población se viera beneficiada, pero que también ha tenido su reflejo en las acciones que nos han permitido controlar, como el comercio ilícito y que redundan en mayores beneficios para los comercios que ejercen esta actividad de manera lícita“, apuntó la Secretaría de Energía.