Colapsa estructura, quedan 3 atrapados en edificio

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se movilizó en las inmediaciones de la estación Metro San Antonio Abad, luego del presunto colapso de una estructura dentro de un edificio en construcción.

El incidente ocurrió sobre Calzada de Tlalpan y Lorenzo Boturini, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde trabajadores y vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo proveniente del inmueble en obra.

De acuerdo con los primeros reportes, parte de la construcción colapsó, lo que dejó a varias personas lesionadas y a otras más presuntamente atrapadas entre los escombros.

Al sitio acudieron paramédicos, bomberos y personal de rescate, quienes iniciaron labores para localizar y liberar a posibles víctimas, además de brindar atención médica a los trabajadores afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento del derrumbe había trabajadores dentro del inmueble ubicado sobre Calzada San Antonio Abad. Tras el colapso, equipos de rescate lograron sacar con vida a dos personas que se encontraban atrapadas dentro de la estructura.

Sin embargo, las autoridades indicaron que al menos tres personas más podrían seguir bajo los restos del edificio, por lo que continúan las labores de búsqueda.