Colectivas feministas convocan a marcha del 8M

La Coordinación 8M, que integran colectivas feministas de la Ciudad de México (CDMX), convocó a la marcha del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que partirá de la Glorieta de las Mujeres que Luchan hacia el Zócalo capitalino.

En videoconferencia de prensa, con el apoyo logístico de la Confederación Sindical de las Américas, Joss Espinosa, integrante del colectivo “Pan y Rosas México”, enfatizó que esta movilización busca denunciar la persistente violencia contra las mujeres.

“Marchamos en esta ocasión por diversas demandas y exigencias y sobre todo señalando que en este país la violencia contra las mujeres y contra las disidencias no se detiene y porque exigimos justicia”, señaló la activista.

Las organizadoras reivindicaron demandas que van desde la erradicación de todas las formas de violencia hasta la exigencia de derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto.

Joss Espinosa advirtió que, pese a discursos oficiales sobre disminución de homicidios, la violencia no cede. Señalaron cifras de organismos como Amnistía Internacional que documentan que entre enero y octubre de 2025 se registraron miles de asesinatos y desapariciones de mujeres en el país.

La columna estará integrada por diversos contingentes, encabezados por familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes. Detrás marcharán mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas, mujeres indígenas, y colectivos trans de la diversidad sexual y de género.