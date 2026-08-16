Colectivo da último adiós a Minerva Minita González

Familiares y conocidos dieron el último adiós a Minerva González, madre buscadora atropellada en Puebla, quien murió el pasado 13 de agosto luego de ser impactada por una unidad de transporte público en calles del Centro Histórico.

Minerva González Roque, conocida como “Minita”, era integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Tras su muerte, familiares, amigos y personas cercanas se reunieron para acompañar su despedida.

Integrantes del colectivo también participaron en la caravana que acompañó a la familia rumbo al panteón de San Lorenzo, donde serían trasladados sus restos.

El atropellamiento ocurrió alrededor de las 13:00 horas del 13 de agosto en el cruce de la 9 Norte y 10 Poniente, en el Centro Histórico de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, Minerva caminaba sobre la calle 9 Norte con apoyo de muletas e intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestida por un microbús de la Ruta 67, unidad 28.

Minerva González Roque era integrante activa del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Durante casi siete años buscó a su hijo José Martín Jiménez González, quien desapareció el 22 de noviembre de 2018.