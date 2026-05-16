Colectivo localiza nuevo campo de exterminio

Un nuevo campo de exterminio fue localizado por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas en Miguel Alemán.

Se trata de seis cocinas y fosas clandestinas donde se encontraban siete osamentas completas, así como diversas prendas de vestir.

En el operativo participaron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, personal de la Secretaría de Salud (SSA) y elementos de la Guardia Nacional (GN), así como integrantes del colectivo.

Fue así como se encontraron restos óseos con exposición térmica cerca de seis cocinas donde se supone, calcinaban los cuerpos.

Se encontraron además seis fosas clandestinas con osamentas, ropa, zapatos, pulseras y una placa vehicular de Tamaulipas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue una fosa donde presuntamente se localizaron restos de dos cuerpos, además de una pulsera verde de San Judas Tadeo y una placa colocada en un fémur.