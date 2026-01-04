Colectivo “Sabuesos Guerreras” localiza restos óseos

En el poblado el Pinole, de la sindicatura de Culiacancito, en la parte poniente de la capital del estado, un colectivo de búsqueda localizó restos humanos que por sus características pudieran tratarse de una persona del sexo masculino, sin que se puedan determinar las posibles causas de su muerte.

Las activistas del grupo “Sabuesos Guerreras”, notificaron que resultó positivo el hallazgo de los restos de una persona, por lo que personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado se sumó al rastreo, con resguardo de autoridades de seguridad pública.

Los peritos en Criminalística y Forense, de la Fiscalía General del Estado (FGE) levantaron las evidencias en un dren que cruza el poblado el Pinole, donde se encontraron los restos de una persona del sexo masculino y dispusieron su envió al Servicio Médico Forense (Semefo) para cotejar con estudios de genética, su posible identificación.

En base a las denuncias que se han presentado de personas desaparecidas en los últimos meses, se cotejaran los datos que se tiene de estos con los restos encontrados, para poder determinar si coinciden con algunos de los casos.