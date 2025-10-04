Colectivos protestan en embajada de Israel en México

Colectivos pro Palestina e integrantes del Global Movement to Gaza México se manifestaron afuera de la embajada de Israel en México, donde exigieron la libertad de los seis connacionales detenidos cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

Alrededor de la representación diplomática israelí, en Lomas de Chapultepec, policías de la Ciudad de México (CDMX) montaron un cerco de seguridad con vallas y patrullas de tránsito, ante la protesta de casi 50 personas.

Los manifestantes hicieron un pase de lista de las seis personas mexicanas detenidas en Israel: Arlin Medrano, Ernesto Ledesma, Carlos Pérez Osorio, Sol González, Laura Alejandra Velez Ruiz y Diego Vázquez.

Exigieron, además, protección a la Flotilla Global Sumud, un alto al genocidio y que el gobierno de México rompa relaciones con Israel.

Previamente entregaron una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Polanco, para impulsar la iniciativa United for Peace, propuesta por el mandatario colombiano Gustavo Petro.

“La ocupación de Israel secuestró a nuestros compatriotas y a decenas de activistas en aguas internacionales, esto es un delito (...).

“Exigimos al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), exigimos a las Naciones Unidas (ONU) que libere inmediatamente a nuestros compatriotas mexicanos”, indicaron.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas detenidas por Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza accedieron a su repatriación voluntaria y se encuentran bien.

La SRE indicó que se iniciaron de inmediato las gestiones ante las autoridades de Israel, “para que la repatriación proceda lo antes posible”.