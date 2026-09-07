Colisión de camión salda con 21 heridos

Un choque entre un camión de transporte de personal que trasladaba a simpatizantes de la presidenta y una unidad de transporte urbano dejó a 21 personas lesionadas en el cruce de Arteaga y Doctor Coss, en el Centro de Monterrey. Tres de los afectados requirieron traslado a un hospital.

El percance ocurrió alrededor de las 12:35 horas, cuando ambas unidades colisionaron en el cruce, informó Protección Civil de Nuevo León.

Lesionados

De acuerdo con la corporación estatal, los 21 lesionados fueron atendidos y valorados en el sitio por los cuerpos de emergencia.

Las autoridades señalaron que las lesiones no eran de gravedad, aunque tres pacientes fueron trasladados al Hospital General de Zona Número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

En el camión viajaban personas que habían acudido a actividades y que se dirigían de regreso a la colonia Fernando Amilpa, en el municipio de Escobedo.