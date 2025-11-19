Colocan señalamientos de “zona restringida” en Matamoros

Un grupo de estadounidenses a bordo de una lancha, arribaron a Playa Bagdad en Matamoros, Tamaulipas, y colocaron señalamientos para marcar el área como zona restringida y prohibida.

El colectivo Conibio Global, dio a conocer estos hechos y de inmediato, solicitaron la presencia de elementos del Ejército mexicano.

Jesús Elías Ibarra, presidente de Conibio Global, manifestó que detectaron la presencia de personas procedentes de Estados Unidos, quienes ingresaron a territorio mexicano a través del cruce del río Bravo en una embarcación.

“Estas personas procedieron a instalar varias estacas metálicas con señalamientos de ‘Área Restringida’”, dijo el activista.

“Sin embargo, las estacas fueron instaladas en territorio mexicano, específicamente en la boca del río Bravo”.

Ibarra manifestó que esta zona forma parte de un espacio ecológicamente sensible donde, mediante sus monitoreos, han documentado la presencia de manatíes que han ingresado al río Bravo.

Elementos del Ejército Mexicano y Marina, se encargaron de retirar los señalamientos que los sujetos colocaron sin autorización.