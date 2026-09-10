Colosio revira a Morena por lugar de nacimiento

“Si quieren les mando una copia de la invitación a mi bautizo que fue en Magdalena de Quino, Sonora”, respondió el senador Luis Donaldo Colosio a las críticas de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien ha cuestionado que no es sonorense y que no puede aspirar a la gubernatura de esa entidad.

Réplica

En entrevista fue cuestionado por las críticas de Montiel sobre su gestión en Monterrey y porque habría nacido en la Ciudad de México, a lo que respondió que “es muy fácil descalificar desde el púlpito del poder cuando ellos mismos están siendo asediados por sus propios malos resultados”.

“Yo he sido sonorense toda mi vida, todas mis inscripciones académicas me registraron como sonorense originario de Magdalena de Quino, Sonora. En mi acta de nacimiento dice que soy originario de Magdalena de Quino, Sonora”, comentó.

Agregó que el artículo noveno de la Constitución de Sonora dice que uno es sonorense por ser hijo de padres sonorenses.