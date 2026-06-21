Colosio Riojas exhibe crisis de desaparecidos en el país

Decenas de miles de padres buscadores celebrarán su día este domingo, con una pala en la mano, buscando a sus hijos en fosas clandestinas o en protestas, para exigir al Gobierno Federal y de los estados acciones efectivas para su localización.

Criminalizados al igual que las madres buscadoras por el Gobierno Federal, los padres de los desaparecidos buscan visibilidad en el Marco del Mundial de futbol 2026 mediante la realización de cascaritas y la elaboración de fichas de búsqueda similares a las estampas coleccionables de futbolistas.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas consideró la crisis de personas desaparecidas en México como una de las más delicadas y dolorosas, porque representa una grave violación a múltiples derechos humanos y a la dignidad de las personas.

Este domingo, dijo, se festeja el Día del Padre, pero para los padres buscadores “no hay nada que celebrar”; prueba de ello, comentó, son los dolorosos números que dan cuenta de esta gran tragedia nacional, “ya que diariamente desaparecen entre 40 y 42 personas, mujeres u hombres en el país, sin dejar ningún rastro”.

Al participar en el foro “Padres Buscadores: en el Día del Padre, nada que celebrar”, dedicado a reconocer la memoria y la dignidad de los padres buscadores, dijo que esta problemática social se agrava no solamente por su magnitud creciente, sino por la persistente falta de reconocimiento, de interés y de acción por parte de las autoridades federales y locales.

Por eso, destacó, “acompañamos con plena convicción la determinación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que solicita a la Asamblea General activar por primera vez en la historia el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.