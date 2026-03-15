Comandante Callejas detenido por extorsión

Fuerzas federales y del Estado de México detuvieron en Tlaxcala a José Armando “N”, alias “Comandante Callejas”, un objetivo prioritario de las autoridades mexiquenses identificado como presunto líder de una célula delictiva de “La Familia Michoacana” dedicada a la extorsión en varios municipios de la entidad.

Derivado de una denuncia ciudadana, agentes de la SSPC, ubicaron al “Comandante Callejas” en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala, donde se le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de extorsión, informó el Gabinete de Seguridad de México.

A través de un comunicado, precisó que en seguimiento a una denuncia ciudadana donde reportaban que un hombre exigía dinero de manera mensual al propietario de un restaurante a cambio de no atentar contra su integridad física o dañar su negocio, se realizaron trabajos de inteligencia para ubicar al presunto generador de violencia.