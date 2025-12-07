Comandante de Polici´a Municipal sufre atentado

El comandante de la Policía Municipal de Culiacán, Luis Guillermo “N”, fue víctima de un atentado a balazos, en la colonia las Quintas, en la capital del estado, cuando este conducía su vehículo particular, el cual quedó volcado al impactarse contra una jardinera de la avenida Xicoténcatl.

Las autoridades de seguridad informaron que el oficial tuvo que ser internado en un hospital y se encuentra bajo vigilancia médica.

Se conoce que personas armadas que viajaban en un vehículo, cuyas características no se conocen, se le emparejaron y le dispararon en varias ocasiones, por lo que intentó eludirlos, pero al resultar herido, perdió el control y se impactó contra una de las jardineras de la avenida Xicoténcatl.

Luis Guillermo “N”, alcanzó a solicitar apoyo, por lo que varios miembros de la corporación de seguridad y personal militar se presentaron al lugar, así como socorristas.