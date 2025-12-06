Comando irrumpe en almacén de Nissan en Jiutepec

La madrugada de ayer viernes, un comando irrumpió en un almacén de Nissan, ubicado en el centro del municipio de Jiutepec, para robar dos camionetas y llevar retenidos a dos guardias de seguridad.

El reporte policial indica que los hechos ocurrieron cerca de las 02:30 horas, cuando los hombres armados sorprendieron a los vigilantes en la bodega situada sobre la avenida Insurgente. Tras someterlos, los agresores sustrajeron dos camionetas Frontier.

Los empleados privados de la libertad fueron golpeados y más tarde abandonados en el libramiento. Ambos fueron auxiliados por paramédicos y se encuentran fuera de peligro.

Este atraco se suma a una cadena de robos registrados durante el año contra instalaciones de Nissan, que ya acumula cinco casos, uno de ellos con un guardia lesionado por arma de fuego.