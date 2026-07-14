Comando irrumpe en fiesta familiar en Guanajuato

Un comando armado ejecutó a cuatro personas y lesionó a dos más durante una fiesta familiar, en la colonia Miguel Hidalgo, en Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo con reportes preliminares recabados por Seguridad Pública Municipal, varios individuos irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Solidaridad y frente a los asistentes pusieron en fila a un grupo de personas, las colocaron de rodillas y les dispararon.

La masacre ocurrió pasadas las 11:00 de la noche del domingo 12 de julio, aunque el operativo de policías y agentes de investigación se prolongó durante la madrugada de ayer lunes.

Cuatro víctimas murieron en el inmueble y dos resultaron con heridas de gravedad.

Los asesinos realizaron al menos cincuenta detonaciones, de acuerdo a los casquillos percutidos regados en el inmueble.

El Gobierno Municipal de Pénjamo informó que atendió un reporte por detonaciones de arma de fuego, por lo que realizó un operativo de seguridad.

La Fiscalía dio inicio a las indagatorias, pero hasta este momento guarda reserva sobre las circunstancias del ataque armado y de las víctimas.