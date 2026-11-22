El Comando Norte de Estados Unidos (EE. UU.), a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles, apoyó en la localización de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, capturado por fuerzas federales mexicanas en Guasave, Sinaloa.

A través de redes sociales, el U.S. Northern Command destacó la captura del líder criminal, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, y de dos personas más, al tiempo que felicitó a las autoridades mexicanas.

El Comando Norte destacó que “la cooperación bilateral produce resultados contra las organizaciones criminales transnacionales”.

A su vez, la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Anticárteles expresó sus felicitaciones a la Secretaría de la Defensa de México (Sedena) y al FBI por la captura del líder criminal, quien tras ser capturados en Sinaloa ya fue trasladado a la Ciudad de México.

El Comando Norte se suma así a las autoridades estadounidenses que han reaccionado a la captura de “El Chapo Isidro”, donde destacan el jefe de la DEA, Terry Cole, y la Zar antidrogas del presidente Donald Trump, Sara Carter. También destacaron la caída de Meza Flores y su lugarteniente Germán Rolando Gálvez Meza.

“Chapo Isidro”, uno de los más buscados

El director del FBI, Kash Patel, destacó la captura de el “Chapo Isidro”, y dijo que es el “11 fugitivo de los 10 Más Buscados capturado bajo la administración Trump”, a la vez que calificó de excelente el “trabajo de nuestros socios en la aplicación de la ley en México y de todos los involucrados en esta operación”.

Indicó que el capo “ha sido capturado por fuerzas mexicanas con asistencia de EU. Este presunto líder de cártel es acusado de inundar comunidades estadounidenses con drogas mortales, incluyendo el fentanilo”.

La detención de Meza es una “victoria significativa”, dijo en la red X Terry Cole, jefe de la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA.