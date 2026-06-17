Combate a cárteles no es tarea terminada: Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que “no es una tarea terminada” el combate a los cárteles y destacó la detención de integrantes de diversos grupos de la delincuencia.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este 16 de junio en Palacio Nacional, García Harfuch dijo que “es difícil hablar de colusión” con la delincuencia en el sexenio pasado.

“Han sido de todos los grupos, de todos los cárteles, pero no solo de todos los cárteles, también de todas las facciones. Igual las acciones que se hicieron con intercambio de información de Estados Unidos también han sido en contra de todos los grupos; es decir, no es de un grupo y a otro no, también de todos los grupos han sido extraditados o expulsados a Estados Unidos de todas las facciones.

Entonces, es difícil hablar de una colusión o de una omisión por parte del gobierno cuando hay estos resultados. Los resultados en materia de seguridad son muy medibles”.

CJNG mantiene liderazgos regionales

Y a casi cuatro meses del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), García Harfuch aseguró que la organización criminal ha mantenido su operación a través de liderazgos regionales previamente establecidos, lo que evitó una escalada de violencia tras el abatimiento del capo.

El funcionario explicó que las investigaciones realizadas por las autoridades federales permitieron identificar una estructura territorial definida dentro del grupo delictivo.

“Ellos tienen líderes regionales muy identificados, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida”, señaló.

Nueva modalidad de extorsión contra comerciantes

Así también, Harfuch indicó que se ha identificado una nueva modalidad de extorsión en la que un supuesto gestor ofrece protección a comerciantes en caso de presuntas acciones legales por parte del municipio y en caso de no dar dinero, supuestos inspectores clausuran los negocios.

García Harfuch reiteró el llamado a denunciar la extorsión de manera anónima al teléfono 089 y garantizó que no ha habido “filtraciones”.

Escolta de Rocha Moya no es del Gobierno Federal

En otro tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana negó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuente con protección federal del gabinete de Seguridad. Dijo desconocer si los escoltas del funcionario, hoy acusado por Estados Unidos de nexos con el narcotráfico, son del gobierno estatal o de la policía de Sinaloa.

“Él no solicitó medidas de protección ni el gabinete de seguridad le proporcionó. La escolta que él tiene no es del Gobierno Federal, él en su calidad de exgobernador tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía, desconozco de cuál de las dos corporaciones, pero el exgobernador no tiene escolta de ninguna institución del gabinete de seguridad”, precisó.

Además, el titular de la SSPC, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026, se han detenido más de 56 mil personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

Explicó que el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar) han desmantelado 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República.