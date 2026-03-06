Combatir a cárteles como si fuesen ISIS o Al-Qaeda

Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los gobiernos latinoamericanos combatir a los cárteles del narcotráfico como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al-Qaeda, además de afirmar que la inmigración ilegal es una “forma de terrorismo”.

“Los carteles que operan en este hemisferio son el EI (Estado Islámico) y el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones”, expresó Miller.

El subjefe de gabinete de Trump sostuvo que estas organizaciones solo pueden derrotarse con poder militar en su discurso a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil.

Además, aseveró que estas organizaciones trafican migrantes, lo que es una forma de terrorismo también.