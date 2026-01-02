Comencemos a construir un año de paz, pide papa

El papa León XIV invitó a los fieles de todo el mundo a unirse en oración por la paz, tanto entre las naciones como en los hogares marcados por la violencia y el dolor.

El llamamiento se hizo el jueves durante el rezo del Ángelus, en la Solemnidad de María, madre de Dios, que también conmemoró la 59 Jornada Mundial de la Paz.

“Conforme el ritmo de los meses se repite, el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo, inaugurando finalmente una era de paz y amistad entre todos los pueblos”, declaró el pontífice, recordando que el Jubileo, a punto de concluir, enseñó a cultivar la esperanza de un mundo nuevo.

“Convirtiendo nuestro corazón a Dios, podemos transformar las injusticias en perdón, el dolor en consuelo y los propósitos de virtud en buenas obras”, añadió.

El papa también enfatizó que “el corazón de Jesús late por cada hombre y mujer”, tanto por quienes están dispuestos a acogerlo como por quienes lo rechazan.

León XIV también recalcó la importancia de construir un año de paz: “con la gracia de Cristo, comencemos hoy a desarmar nuestros corazones y a abstenernos de toda violencia”.