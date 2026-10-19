Comicios de 2027, el gran reto electoral de Morena

La elección de junio de 2027 definirá si Morena avanza y consolida su hegemonía electoral o si ha alcanzado ya su techo y comienza a perder terreno, además de que sus resultados definirán el equilibrio de fuerzas durante la segunda mitad del sexenio y configurarán el escenario político de la sucesión presidencial de 2030, establece un análisis elaborado por la empresa de consultoría política Integralia.

El estudio de la firma que encabeza el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, destaca que la magnitud de la contienda será excepcional, pues se elegirán 17 gubernaturas, además de congresos locales y ayuntamientos en prácticamente todo el país.

“Será, asimismo, la última elección en la que se permita la reelección consecutiva de diputados federales y, en numerosas entidades, de diputados locales y presidentes municipales”, subraya.

Riesgos

El documento advierte que la integridad de la elección enfrentará múltiples riesgos: precampañas anticipadas, financiamiento ilícito, intervención del crimen organizado, violencia política, uso clientelar de programas sociales, compra de votos, injerencia de servidores públicos e irregularidades durante la jornada electoral.

“A ellos se suma el riesgo de sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, uno de los principales focos de controversia de la elección de 2024, que podría repetirse en 2027”, recalca.

El análisis resalta que la organización de estos comicios representará un desafío de gran escala, toda vez que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular, con un padrón estimado en más de 102 de electores y una proyección de casi 177 mil casillas.

Subraya además que la competencia incluirá ocho partidos políticos nacionales, entre ellos dos nuevas fuerzas: Somos y PAZ, que de acuerdo a lo que marca la ley electoral deberán competir de manera independiente para conservar su registro, lo que añadirá nuevos actores a la disputa electoral.

Detalla que en 2027 se elegirá a las y los titulares de 20 mil 061 cargos de elección popular, de los cuales 500 son federales, mil 015 estatales, 18 mil 009 municipales y 437 de cuarto orden de gobierno, por lo que se vislumbra como la tercera elección con el mayor número de cargos populares que serán electos desde 2018.

Además de estos datos, la elección de 2027 destaca por ser la contienda con la Lista Nominal más grande de la historia con 102.6 millones de electores al pasado 17 de septiembre, y consecuentemente, que requerirá la aprobación del mayor número de casillas, con una proyección de casi 177 mil hasta el 12 de septiembre.