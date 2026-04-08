Comisión avala salida del buque Cuauhtémoc

La Comisión de Marina del Senado aprobó por unanimidad el dictamen por el que se autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permita la salida del país a 332 elementos que integran la tripulación del Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE-01), como parte del crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”.

Dicha solicitud es para la primera travesía internacional después de que dicho buque sufrió una colisión con el Puente de Brooklyn en Nueva York, el 17 de mayo de 2025, donde murieron dos cadetes.

El buque regresa a sus labores

Israel Alvarado Martínez, secretario técnico de la Comisión de Marina, detalló los pormenores de la salida del Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc” (BE-01) y señaló que es la primera vez que, después del incidente que sufrió fuera del país, el buque regresa a sus labores de diplomacia militar.

El dictamen indica que la Heroica Escuela Naval Militar tiene considerado efectuar un crucero de instrucción en el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE01), con la finalidad de que los guardiamarinas, generación 2021-2025, incrementen y pongan en práctica los conocimientos de ingeniería en ciencias navales.

Además, se busca que se familiaricen en un ambiente real con la terminología náutica; desarrollen los conocimientos de navegación de un buque de vela; fortalezcan el espíritu marinero a través del trabajo en equipo.