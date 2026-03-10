Comisión de Vigilancia prepara terna de aspirantes

Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), anunció que este martes tendrán lista la terna de aspirantes a titular del órgano fiscalizador de 2026 al 2034.

“Yo ya avisé de manera económica, tanto a la presidencia de la Mesa Directiva, como al presidente de la Jucopo que el día de mañana (martes) estaremos sesionando, y el día de mañana tendremos una terna para que ellos en Jucopo, el día de mañana puedan determinar cuándo sube a pleno”, detalló.

El diputado Herrera añadió que dicha lista podría votarla el pleno esta semana.

“Yo creo que como hemos trabajado en comisión, y que se ha hecho un trabajo pulcro, yo creo que estaremos en condiciones de votarlo, incluso tal vez esta semana”, dijo.

David Colmenares, actual titular de la ASF, también participa en el proceso en busca de la reelección, ya que termina su período el próximo 15 de marzo.