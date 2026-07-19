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Comisión Permanente recibe oficio de CSP sobre viaje

Julio 19 del 2026
Sheinbaum informa sobre viaje. Cortesía
Sheinbaum informa sobre viaje. Cortesía

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el oficio donde la presidenta Claudia Sheinbaum informa que asistirá a la final de la Copa del Mundo de Futbol en Nueva York.

La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo dijo este mediodía:

“Buen día, hace unos minutos recibimos la comunicación de la presidenta @Claudiashein en la que informa a la Comisión Permanente, observando el artículo 88 constitucional, que saldrá del país para asistir al partido de la Final del Mundial de Futbol 2026 que coorganizó México junto con Estados Unidos y Canadá”.

Ello “atendiendo la invitación de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de América”.

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