Comité recibe denuncia contra legisladores

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados no ha emitido ninguna resolución con respecto de la posible sanción contra los diputados del PRI, Carlos Alberto Gutiérrez Mancilla y Xitlali Ceja, por las agresiones cometidas el pasado miércoles contra integrantes de Movimiento Ciudadano.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, dijo que el jueves recibió un oficio en el que el Comité de Ética dio por recibida la denuncia de MC y se asentó en trabajo permanente, aunque la sesión se realizará el próximo lunes.

El documento, en poder de El Universal, señala:

“Por medio del presente, me permito hacer de su conocimiento que el Comité de Ética de la Cámara de Diputados ha recibido el oficio suscrito por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mediante el cual se exponen diversos hechos acontecidos el pasado 20 de octubre del año en curso, al interior de este recinto legislativo”.

En el oficio, se puntualiza que con fundamento en las atribuciones conferidas a dicho órgano colegiado “se ha iniciado la atención del asunto, así como los trabajos técnicos de revisión y análisis preliminar del escrito y de los elementos que lo acompañan, a efecto de determinar el trámite que conforme a la normativa aplicable corresponda”.

En ese sentido, se explica, “durante los próximos días, y dentro de los plazos legalmente establecidos, se llevarán a cabo las actuaciones y valoraciones técnicas conducentes, a través de la Secretaría Técnica, con el propósito de contar con los elementos necesarios para que el Comité de Ética se reúna y, en el ámbito de sus atribuciones, conozca del asunto y adopte las determinaciones que en derecho procedan”.

Fuentes de Morena al interior del Congreso informaron que el Comité de Ética no pudo sesionar el miércoles debido a que el vicepresidente José Luís Sánchez se encuentra con complicaciones de salud.