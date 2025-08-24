Cómo descargar la Constancia de Situación Fiscal

La Constancia de Situación Fiscal es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que contiene la información fiscal de cada contribuyente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El proceso para tramitarla en línea se puede realizar a través de la aplicación SAT Móvil, en el sitio web SAT ID o en la Oficina Virtual.

Para descargar

Estos son los pasos a seguir para la descarga de tu Constancia de Situación Fiscal en SAT Móvil:

-Ingresar RFC y contraseña

-Dar clic en el apartado Mi RFC

-Seleccionar la opción de Constancia

-Guardar o compartir la Constancia de Situación Fiscal

Obtener constancia

Aquí el proceso para obtener tu constancia por medio de SAT ID:

-Ingresar a SAT ID

-Seleccionar la opción Constancia de Situación Fiscal con CIF

-Seguir los pasos detallados en el sitio

-Solicitar envío en el apartado “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”

-Si la solicitud es aprobada, el contribuyente recibirá el documento en PDF por medio del correo electrónico registrado

Oficina virtual

Los pasos a seguir para la descarga de tu Constancia de Situación Fiscal a través de la Oficina Virtual son:

-Registra tu cita en citas.sat.gob.mx

-En servicios elige: Entrega de constancias

-En Entidad Federativa y Módulo selecciona: Oficina Virtual

-Previo a la cita, envía digitalizada tu identificación oficial vigente en el apartado Consultar/Gestionar cita o al correo electrónico oficina.virtual@sat.gob.m

Conéctate a la videoconferencia desde el enlace enviado a tu correo en la fecha y hora elegidas

¿Es obligatorio tener la e.firma?

Para generar la descarga de la constancia no es necesario contar con e.firma, el portal también te permite realizar el trámite con los datos de RFC y contraseña, siguiendo los pasos de la herramienta SAT ID.

Este documento es importante porque es uno de los principales certificados para validar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.